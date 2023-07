Mondiale Femminile | Usa-Olanda termina in parità

Leggi su calcionews24

Prosegue il Mondiale con la seconda giornata della fase a gironi: Usa e Olanda si dividono la posta in palio. Dopo la vittoria nella prima uscita, le due formazioni non vanno oltre all'1 a 1 nel match giocato alle 3 di notte (orario italiano). Un gol per tempo con le orange in vantaggio con la rete di Roord. Nella ripresa arriva il pari delle statunitensi con Horan. Entrambe si trovano in vetta al girone E con 4 punti.