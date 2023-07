Momenti di terrore sul volo Ryanair | Chiuso l’aeroporto | poi l’incredibile scoperta

(Di giovedì 27 luglio 2023) Panico suldiin partenza da Pisa e diretto a Londra. Un allarme bomba ha pietrificato l’intero aeroporto. Non è la prima volta che un fatto del genere si verifichi negli aeroporti italiani, lo scorso 17 marzo lo stesso allarme era scattato sempre per uncon partenza da Milano e diretto a Palermo, che è stato immediatamente evacuato, una volta atterrato, mettendo al sicuro 190 passeggeri e l’intero equipaggio. Allora, tutta l’area aeroportuale di Punta Raisi fu chiusa e tutti gli aerei in arrivo furono dirottati versodi Catania. Gli artificieri hanno immediatamente messo al setaccio ogni angolo dell’aereo, non trovando nessuna traccia dell’esplosivo.(continua) Leggi anche: Tragedia sulIta, il malore e poi l’atterraggio di emergenza: chi ...

Il sindaco del primo Comune, Pietro Macaluso afferma: 'Ancora una volta il nostro territorio ha vissutodisubendo enormi danni. Tante aziende agricole sono rimaste senza raccolto e ...Quanto a me, ricordo ilnegli occhi della mia compagna " non napoletana e non tifosa " ogni ... lo è davvero in alcuni, ma altre volte non si concilia assolutamente con l'idea di vivere ...L'ho fatto anche per tutte quelle famiglie e quei ragazzi e ragazze che hanno vissutodi paura,, angoscia e possibile traumatizzazione diretta o indiretta. Se pensate che a qualcuno ...

Sicilia, la macchina guida tra le fiamme: i momenti di terrore La7

Inizia la conta dei danni dopo l’incendio che ha colpito i comuni di Petralia Soprana, Gangi e Alimena. “Ancora una volta il nostro territorio ha vissuto momenti di terrore subendo enormi danni – ha d ...Distrutti aziende agricole e campi coltivati anche a Gangi ed Alimena. "Non siamo mai riusciti ad avere risposte dalla protezione civile regionale" ...