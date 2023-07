Mohamed El Makkaoui | dagli ostacoli burocratici alla carriera accademica e professionale a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 27 luglio 2023). La prima difficoltà che ha dovuto affrontare, una volta arrivato in Italia, è stata la burocrazia: “Mancano gli accordi bilaterali tra l’Italia e il Marocco riguardo al riconoscimento reciproco dei titoli di studio e questo rende la vita complicata. Anche per quanto riguarda il lavoro, la relazione tra i due Paesi è piuttosto difficile”. E così la, si trasforma in un percorso aElarriva in Italia con una laurea in Ingegneria elettrica conseguita nel suo Paese, il Marocco. Viene per salutare dei familiari che vivono a, ma la sua destinazione era la Francia. Aveva programmato di dedicarsi ad un dottorato, ma tutto quello che aveva pianificato si scontra con la realtà: “Con ...