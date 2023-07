Moda | Kering acquista 30% di Valentino per 1 | 7 miliardi

(Di giovedì 27 luglio 2023) (Adnkronos) – Il gruppo del lusso franceseha firmato un accordo con il gruppo del Qatar Mayhoola per l'acquisizione del 30% diper 1,7di euro. Lo rende notoin un comunicato. Questo accordo comprende un'opzione che permette al gruppo del lusso guidato da Francois Henri Pinault di rilevare il 100% della Maison entro il 2028. Rothschild & Co. è stato l' advisor di Mayhoola in questa operazione. L'operazione, sottolinea, si inserisce nell'ambito di una partnership strategica più ampia tra il gruppo francese e Mayhoola che potrebbe portare a un ingresso del gruppo del Qatar nel capitale sociale di. Con questa operazionediventerà azionista di riferimento della Maison fondata a Roma nel 1960 da ...

Con questa operazionediventerà azionista di riferimento della Maison fondata a Roma nel 1960 da Valentino Garavani e sarà rappresentato nel Cda di Valentino. Mayhoola resterà l'azionista di ...La transazione fa parte di una più ampia partnership strategica trae Mayhoola, che potrebbe portare Mayhoola a diventare azionista di. "ono impressionato dall'evoluzione di Valentino ...... che potrebbe portare Mayhoola a diventare azionista di. Fondata a Roma nel 1960 da Valentino Garavani, Valentino è una delle case dipiù conosciute a livello internazionale. Oggi ...

Moda, Kering annuncia l'acquisizione del 30% di Valentino per 1,7 miliardi di euro Il Sole 24 ORE

(Adnkronos) – Il gruppo del lusso francese Kering ha firmato un accordo con il gruppo del Qatar Mayhoola per l’acquisizione del 30% di Valentino per 1,7 miliardi di euro. Lo rende noto Kering in un co ...La maison romana di moda controllata da Mayhoola for investments è la prima maison couture ad entrare nel portfolio di marchi del gruppo francese, l'accordo prevede poi un'opzione a favore di Kering ...