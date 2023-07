Mission | Impossibile 7 | le liti tra Tom Cruise e Paramount sono la causa dei ritardi nell' uscita

(Di giovedì 27 luglio 2023) Sarebbero stati degli "scontri" trae Tom, in merito al budget e altre questioni, a ritardare l'e sale di: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno. Prima di arrivaree sale americane il 12 luglio di quest'anno,: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno era stato rimandato per ben 4 volte, soprattutto per via della pandemia. Ma le motivazioni principali di questi slittamenti, stando a un report pubblicato da Variety, sarebbero da imputare a degli "scontri" traPictures e Tomin merito al budget impiegato. Sarebbero stati utilizzati ben 291 milioni di dollari, ben al di sopra di quanto preventivato, e sia Tomsia il regista Cristopher McQuarrie hanno ...

Il regista di Mission: Impossible 7 aveva valutato la possibilità di far interpretare a Julia Roberts il ruolo dell'antico amore di Ethan Hunt, naturalmente ringiovanita in CGI.