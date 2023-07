“Mio figlio autistico | escluso dal pigiama party del Cre Le crisi di pianto mentre chiedeva all’educatrice perché”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 27 luglio 2023) Bergamo. Gli organizzatori del centro estivo dicono di aver preso questa decisione per tutelare prima il bimbo, poi gli educatori. Ma Daniela, mamma di Enea (nome di fantasia) bambino di 10 anni con autismo, non è affatto convinta. “E adesso, che cosa gli racconto? Che non può andare al ‘’, come lo chiama lui,è diverso dagli altri bambini?”. Secondo la madre del piccolo Enea “non è vero che è statoper il suo bene, è una scusa. Lo hannoa priori, senza pensare a una soluzione alternativa. Nessuno ha coinvolto le figure di sostegno, e nessuno ha coinvolto noi genitori. Quando abbiamo definito il comportamento del Cre ‘discriminatorio’, ci hanno risposto che Enea era stato ammesso alla pizzata in programma la sera stessa (giovedì 27 luglio, ndr) prima della festa, ...