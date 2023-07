Minorenne scomparso rintracciato ad Arezzo

(Di giovedì 27 luglio 2023) Dalla serata di ieri erano in corso le ricerche di Tudosie Florinel Patrik, di anni 12, residente a Civitella in Val di Chiana, che si era allontanato da casa alle ore 15.00 e non vi aveva più fatto rientro. Il minore è arrivato nel pomeriggio alla stazione died è proprio intorno al centro cittadino che si sono concentrate le ricerche di tutte le forze in campo. Il ragazzo è statoin centro adal personale della Polizia di Stato, con il concorso di tutte le forze impegnate nell’attività di ricerca. Alle ricerche, coordinate dalla Questura di, hanno partecipato i Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza, Emergenza sanitaria 118, Servizio Protezione Civile della Provincia, Polizia Provinciale, Comune di, Polizia municipale die ...

