Milano | rissa con machete e armi da fuoco | 14 arresti

Quattordici persone , tra cui italiani, magrebini e albanesi, sono state arrestate in seguito a unaavvenuta a, nel quartiere Gratosoglio, al confine con il Comune di Rozzano, la notte ......di arma da sparo ed esplosioni pericolose in luogo pubblico a seguito della violenta, con l'uso di armi da fuoco, avvenuta la notte tra il 6 e il 7 aprile 2023 in via Costantino Baroni a,...Ladella notte tra il 6 e il 7 aprile scorsi in via Costantino Baroni a, che ha portato a 14 arresti e seguiti questa mattina all'alba, fu, per gli investigatori della Polizia 'la fase ...La rissa è avvenuta dopo un precedente scontro tra due fazioni per il controllo del territorio dell’area della periferia milanese ...Milano, maxi-operazione relativa ai fatti dello scorso aprile. Le due gang si erano affrontate per strada con pistole e machete ...