Milano | rissa con armi da fuoco e lesioni aggravate | 14 arresti

(Di giovedì 27 luglio 2023) Per glisono impiegati agenti delle Squadre Mobili di, Alessandria e Caserta e un elicottero del Reparto Volo. TI POTREBBE INTERESSARE

Per gli arresti sono impiegati agenti delle Squadre Mobili di, Alessandria e Caserta e un elicottero del Reparto Volo. TI POTREBBE INTERESSARE...coordinati dalla Procura di, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari, nei confronti di 14 persone, tra italiani, magrebini e albanesi, accusati di,...Le immagini dellacon machete e colpi d'arma da fuoco, avvenuta lo scorso Aprile tra il quartiere Gratosoglio ae il Comune di Rozzano (MI): la Polizia di Stato arresta 14 persone, destinatarie di ...

Manette per italiani, magrebini e albanesi, "gravemente indiziati" dei reati di rissa, lesioni gravi e aggravate, porto abusivo di arma da sparo e esplosioni pericolose in luogo pubblico: la notte tra ...Per l'operazione di polizia sono impiegati agenti delle Squadre Mobili di Milano, Alessandria e Caserta e un elicottero del Reparto Volo ...