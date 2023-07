Milano | la seconda vita degli alberi caduti

(Di giovedì 27 luglio 2023) AGI – Di certo c’è che le centinaia, forse migliaia, diabbattuti dalla tempesta vengono portati in queste ore nel deposito della Protezione Civile di via Novara e in quattro aree allestite dal Niur, il Nucleo Intervento Rapido del Comune di. Ma poi, che ne sarà di questo immenso patrimonio strappato alla città dalla furia del vento? Interpellato dall’AGI, Palazzo Marino risponde che “si sta valutando la possibilità di riutilizzare il legno e non come rifiuto”. Il contratto del Comune con la società che si occupa del verde Il presidente della Commissione Ambiente del Municipio 9 Marco Salomon fa notare che “a norma del contratto stipulato tra AVR e il Comune vi è la discutibile norma che la legna tagliata da AVR resti nella disponibilità di AVR. Norma che definisco discutibile visti i valori di mercato raggiunti dal legname” Il ...

