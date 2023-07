Milan | svolta vicina per la cessione di Rebic al Besiktas | i dettagli

...in vista dell'amichevole notturna di domani mattina che vedrà i bianconeri affrontare ildi ... 'Osimhen, la' per il prolungamento del nigeriano col Napoli e 'Dybala l'ora della firma' per ...Presentazione di Juve -in campo stanotte negli States, mentre c'è un altro super trasferimento verso l'Arabia: 'Verratti d'Arabia'. Il 'Corriere dello Sport' titola su 'Osimhen, la': il ...Il giocatore portoghese, dopo un paio di campionati di ottimo livello con il Lille, ha deciso di accettare la corte del PSG (sulle sue tracce la scorsa estate c'era anche il). Il centrocampista ...

Milan, svolta Loftus-Cheek: perché la nuova regola apre ad un altro colpo sul mercato TvPlay.it

Lo speciale torneo, alla prima edizione, si è disputato sulle pagine del nuovo numero di VITA, dedicato allo sport. La parola a Martino Roghi, Csr & sustainability manager dei rossoneri che commenta i ...Sfida tutta italiana quella che andrà in scena al Dignity Health Sports Park in California, che vedrà affrontarsi Juventus e Milan nell’amichevole precampionato, che ci darà un assaggio della doppia g ...