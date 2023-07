Migranti | stop in Ue al Patto di migrazione e asilo

LA STAMPA 'al piano Ue. Meloni rivede la Bossi - Fini', titola il quotidiano torinese dando seguito al tema dopo l'intervista a Piantedosi di ieri . Valentina Petrini racconta lo ...Non è infrequente, peraltro, che isalgano a bordo dei Tir, danneggiandone a tal fine la ... "a bevande alcoliche in contenitori di vetro. Intensificati controlli su territorio, movida e ...... della detenzione arbitraria contro le persone; Rivedere l'accordo di cooperazione con la ...for Human Rights and Civic Engagement Andalus Institute For Tolerance And Anti Violence Studies...

Migranti, in alto mare: stop al piano Ue La Stampa

Tra orti, cortili e carruggi a picco sul mare torna, dopo tre anni di stop, ‘FraleMura Festival’, l’evento ideato e diretto dalla giornalista Livia Grossi, in collaborazione con l’associazione cultura ...Nodo del contendere, le deroghe ai regolamenti in caso di crisi e la controversa definizione della “strumentalizzazione” ...