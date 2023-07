(Di giovedì 27 luglio 2023) Nello Scavo è un giornalista coraggioso. Che è molto di più di essere un bravo giornalista, quale lui è. Coraggioso per le inchieste che ha portato avanti, coraggioso per aver sfidato i potenti di ...

Abbandonati nel nulla Una voltaalla frontiera, le autorità libiche impediscono aidi entrare nel territorio, tenendoli bloccati nel nulla, negli stessi giorni in cui il Nord Africa ...Sebbene il tasso di rifiuto non sia reso pubblico, queste cifre suggeriscono che a molti minorisoli sia stato negato il diritto alla protezione e siano statisenza la ...I numeri emersi dall'indagine, suggeriscono che a molti minorisoli sia stato negato il diritto alla protezione e siano statisenza la documentazione legale necessaria per ...

Migranti lasciati morire: i governanti europei come i generali fascisti argentini Globalist.it

Alla metà di luglio, la Mezzaluna rossa tunisina ha dichiarato di aver soccorso almeno 630 migranti portati dopo il 3 luglio a Ras Jedir, al nord di Al Assah. Attraverso l’organizzazione umanitaria, i ...In Grecia, le barriere legali per l’accesso alla protezione dei minori non accompagnati fanno sì che centinaia di bambini vivano senza documenti: il report “Senza documenti, non c'è vita" raccoglie da ...