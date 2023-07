Microsoft | Teams nel mirino Ue | avviata indagine

(Di giovedì 27 luglio 2023) La Commissione Europea ha avviato l'per valutare se il colosso Usa abbia violato le regole di concorrenza dell'Unionefinisce neldell’Antitrust Ue. La Commissione Europea ha avviato un’per valutare se il colosso Usa abbia violato le regole di concorrenza dell’Unione, legandoalle suite per i clienti aziendali Office 365 e365.è uno strumento di comunicazione basato su cloud: offre funzionalità come messaggistica, chiamate, riunioni video, condivisione di file e riunisce strumenti di, di terzi e altre applicazioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

