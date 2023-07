Mi ritiro | il crollo di Gregorio Paltrinieri L' allarme e un dubbio atroce | forse

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Dopo il flop della vigilia,ha deciso di rinunciare ai 1.500 metri: chiude così l'avventura ai mondiali nella quale, comunque, ha portato a casa due medaglie nel fondo (oro nella staffetta 4x1500 e argento nella 5 chilometri). Bilancio, per lui, comunque deludente. Il ritorno a casa anticipato è una decisione sofferta, dettata da una condizione fisica non ottimale confermata dallo stessoal termine della finale degli 800 metri. "Mancano le energie. Sono arrivato qui con una preparazione scarsissima. In mare ci ho messo una pezza, ma se non ne hai è difficile". Così dopo la delusione di ieri, al termine di una gara in cui ha chiuso all'ultimo posto. Quindi, d'intesa col suo staff tecnico, la decisione di ritirarsi. Di seguito, vi proponiamo l'articolo di Federico Danesi su Libero di oggi, giovedì 27 ...