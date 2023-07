Metro 5 | Lo Piano | ' in primo semestre utile netto 5 | 8 mln | risultati oltre le aspettative'

(Di giovedì 27 luglio 2023) Milano, 27 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio di amministrazione di5 (Alstom Ferroviaria S.p.A., Atm, Ferrovie dello Stato Italiane, Hitachi Rail Sts e Partecipazioni Italia) ha approvato, in data odierna, la relazione semestrale 2023 della società che riporta undi 5,8 milioni di euro ed un Ebitda di 29,7 milioni di euro. Nel corso del2023 il numero dei passeggeri che hanno viaggiato sulla Linea 5 dellamilanese, la cosiddetta Lilla, è ulteriormente cresciuto rispetto aldello scorso anno. In particolare,5 ha registrato22 milioni di passeggeri, con un incremento del 22% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, stimando circa 43 milioni di passeggeri per l'anno ...

Il 30 luglio riprende il servizio di linea per la tratta Manfredonia-Isole Tremiti, affidata dal Presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, all'Ati Gargano Metro Marine, che dopo il ...