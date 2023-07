Meteo | torna l' estate mediterranea | il maestrale spazza via il caldo africano al Sud

(Di giovedì 27 luglio 2023)l’con condizionigradevoli su tutta l’Italia e massime che non superano i 35-36 gradi . Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iL.it, conferma la fine delanche al sud. "Il vento di- afferma - hato via la canicola presente, anche in Sicilia dove negli ultimi giorni, oltre ai picchi di 48 gradi, si contavano infiniti...

Le previsioniper i prossimi giorni, finalmente, l'estate mediterranea con condizioni quindi più accettabili per la sopravvivenza umana. Le massime, per esempio, non supereranno i 35 - 36 gradi. Andrea ...L'anticiclone nordafricano si ritira verso Sud ela vecchia 'Estate mediterranea', spiegano gli esperti del sito www.iLMeteo.it: "Finalmente, dopo 3 settimane consecutive, le condizioni...l'estate mediterranea con condizionigradevoli su tutta l'Italia e massime che non superano i 35 - 36 gradi. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma la ...

Meteo: SUPER CALDO al capolinea anche al Sud, torna l'ESTATE ... iLMeteo.it

TEMPERATURE DOMENICA: temperature stazionarie o in leggero ulteriore aumento. Saranno sopra media su gran parte della Penisola, faranno eccezione le regioni di Nordest e la Liguria dove il caldo pur ...Tempo soleggiato da nord a sud con caldo ovunque nella norma. Nel weekend l’alta pressione resterà protagonista al Centro-Sud mentre al Nord aumenterà l’instabilità ...