Meteo Roma del 27-07-2023 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 luglio 2023)Ben ritrovati all’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni che velatura sul Trentino Alto Adige al pomeriggio qualche addensamento in più sui settori Alpini sul Friuli condizioniinvariate altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Ampi spazi di sereno al centro al mattino in chat di prevalenza soleggiati al pomeriggio instabilità momento sul Lazio e Abruzzo a partire da rilievi sereno su coste pianure in serata ancora tempo asciutto con assenza prevalente di numerosità al mattino cieli soleggiati su tutti i settori al pomeriggio isolati piovaschi sulla Appennino calabrese sereno e poco nuvoloso altrove in serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi temperature minime diminuzione Massimo e stazione allenamento le previsioni del tempo sono a cura del centro ...