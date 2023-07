Mercato San Severino | donna muore falciata in strada

Leggi su zon

(Di giovedì 27 luglio 2023) Un nuovo incidente mortale sulle strade. Il drammatico accaduto si è consumato aSan. Martedì sera, infatti, unadi 55 anni, tale Filomena Napoli, intorno alle 20, mentre attraversava laè stata investita da un’automobile in località San Vincenzo. Quest’ultima è una zona periferica, lontana dal centro del comune alle porte della Valle dell’Irno. La, purtroppo, non ce l’ha fatta ed ha perso la vita. L’uomo che si trovava al volante della sua autovettura avrebbe travolto la. La signora stava attraversando laa piedi senza accorgersi del passaggio della macchina. Sono purtroppo risultati inutili i soccorsi del 118, giunti sul posto appositamente per aiutare e soccorrere la vittima. Per la 55enne, la quale viveva a Costa ...