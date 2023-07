Meloni vede Biden alla Casa Bianca | “Serve un nuovo approccio sull’Africa” I media Usa protestano per la mancata conferenza stampa

(Di giovedì 27 luglio 2023) La premier Giorgiaha incontrato a Washington il presidente degli Stati Uniti Joe. Durante il colloquio nello Studio Ovale i due leader hanno ribadito gli ottimi rapporti tra i rispettivi Paesi e confermare l’impegno comune per l’Ucraina, affrontando i dossier considerati “strategici” dall’una e dall’altra parte. “Le nostre relazioni sono storicamente forti, superano i governi e restano solide indipendentemente dal colore politico. Sappiamo chi sono i nostri amici in tempi difficili e credo che le nostre nazioni abbiano dimostrato che possono contare l’una sull’altra più di quanto qualcuno pensasse”, è il senso di ciò che ha detto, secondo quanto riferisce l’ufficiodi palazzo Chigi. Sul sostegno a Kiev, la leader di FdI si dice “orgogliosa che l’Italia fin ...

i parlamentari e lo speaker della Camera La presidente del Consiglio Giorgia, negli Stati Uniti per la sua prima visita da premier alla Casa Bianca, ha incontrato al Congresso i ...Ma tra il presidente esi è creato un "grande allineamento", tanto che il primo "nonl'ora di incontrarla", ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby , ...Eppure, stando semplicemente agli eventi accaduti tra maggio e luglio 2023, siuna certa sensazione di urgenza scaturire dagli interventi messi in secondo piano dal governo. Le proteste ...

Meloni negli Usa, visita al Congresso e incontro con Biden. Diretta ... Sky Tg24

Il presidente del Consiglio alla Casa Bianca: "Sappiamo chi sono i nostri amici in tempi difficili". Tappa anche a Capitol Hill: "Occidente unito difende regole o sarebbe caos". E nel discorso cita Or ...Incontro alla Casa Bianca per Joe Biden e Giorgia Meloni: il bilaterale si è snodato tra le conferme dei rapporti tra Usa e Italia, sostegno all'Ucraina e piano per le migrazioni ...