Meloni “Tra Italia e Usa relazioni essenziali”

(Di giovedì 27 luglio 2023) WASHINGTON (ITALPRESS) – “Letrae Usa sono più che mai, dobbiamo poter contare l'uno sull'altro”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, al termine dell'incontro con il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy a Washington. “Sono onorata di essere qui, nel cuore della democrazia americana”, ha detto la premier. “Abbiamo avuto l'occasione di scambiarci opinioni su questioni che vanno dalla guerra in Ucraina e i suoi effetti, in particolare a proposito della sicurezza alimentare, fino alla stabilizzazione e allo sviluppo nell'area mediterranea e in Africa”.-foto Agenzia Fotogramma –(ITALPRESS).