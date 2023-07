Da parte degli Usa c'è grande aspettativa e grande", ha detto la premier Giorgiain una conferenza stampa all'ambasciata italiana a Washington dopo il suo colloquio. Una conferenza ...... ha detto Biden sottolineando l'impegno italiano neldell'Ucraina. La premier ha affermato ...e Biden al termine dell'incontro non svolgeranno una conferenza stampa congiunta (la premier ...L'acuto arriva quando, stringendo il pugno, ricorda che Roma è "forte nela Kiev". E il dossier su cui i due non possono non trovarsi d'accordo. Per, una scelta di sopravvivenza: ...

Meloni: 'Sostegno di Biden al programma dell'Italia alla presidenza del G7' TGLA7

Con Biden "abbiamo discusso della prossima presidenza italiana del G7. Da parte degli Usa c'è grande aspettativa e grande sostegno", ha detto la premier Giorgia Meloni in una conferenza stampa ...Nell'incontro alla Casa Bianca tra Giorgia Meloni e il presidente Usa Joe Biden i due leader hanno ribadito la "solida alleanza" tra i ...