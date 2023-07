Meloni | Nostro Paese amato e guardato con rispetto dagli Usa

(Di giovedì 27 luglio 2023) (Agenzia Vista) Usa, 27 luglio 2023 "Sono fiera di guidare l'Italia che viene guardata con grandee attenzione. E oggi grazie alla sua postura non titubante, che le permette di giocare un ruolo anche in Europa, ha ancora più attenzione". Lo ha detto la premier Giorgiain una conferenza stampa all'ambasciata italiana a Washington. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

All'Africa in passato l'Europa e l'Occidente non hanno dato abbastanza peso", ha detto. "L'... Con Biden, "abbiamo trovato condivisione e voglia di collaborare alPiano Mattei per l'Africa"......premier ha affermato nell'incontro che 'l'Occidente deve lavorare insieme per supportare il...e Biden al termine dell'incontro non svolgeranno una conferenza stampa congiunta (la premier ...... Africa e Cina, Giorgiaha rinunciato oggi - nella sua visita alla Casa Bianca - a qualunque indipendenza di giudizio e conseguente autonomia strategica, politica e commerciale per il...

"I legami tra Italia e Stati Uniti sono radicati nella storia, nell'affinità culturale e nella cooperazione economica", si legge ...