Meloni negli Usa da Biden | Via della Seta | Africa e migranti i dossier sul tavolo

(Di giovedì 27 luglio 2023) su Tg. La7.it - L'incontro con il Presidenteè previsto per giovedì sera. Giorgiaè arrivata a Washington e per la prima volta varcherà la sogliaCasa Bianca per ...

Giorgiaè arrivata a Washington e per la prima volta varcherà la soglia della Casa Bianca per il primo vertice bilaterale con il Presidente degli Stati Uniti . Sul tavolo ci sono non solo gli ......alla vigilia dell'atteso incontro e ad appena una settimana dalla missione di pace del cardinale Matteo Zuppi con tappaStates, inviato da Papa Bergoglio a Washington. L'incontro trae ......ha intercettato la maggioranza dei voti degli operatori balneari promettendo di bloccare l'applicazione della direttiva Bolkestein alle concessioni demaniali delle spiagge. Nonostante...

Vertice Meloni-Biden: Africa al centro, l'ombra della Cina e il nodo-Trump Avvenire

L'incontro con il Presidente Biden è previsto per giovedì sera. Giorgia Meloni è arrivata a Washington e per la prima volta varcherà la soglia della Casa Bianca per il primo vertice bilaterale con il ...Parole e mosse della maggioranza di governo fra Santanché e Biden. I Graffi di Damato.