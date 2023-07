Meloni incontra Biden nello Studio Ovale | «Relazioni Italia-Usa forti | oltre i colori dei governi»

(Di giovedì 27 luglio 2023) I legami trae Stati Uniti sono «incredibilmentee sono diventati ancora più profondi in tempi recenti, dopo l'aggressione russa all'Ucraina. Mai come in questa fase...

La premier ha avuto un colloquio al Congresso con lo speaker Kevin McCarthy La premier Giorgiaè giunta alla Casa Bianca per incontrare il presidente Usa Joè Biden. È la prima trasferta americana per la presidente del Consiglio. In mattinata ha incontrato i leader di diversi gruppi ...Roma, 27 luglio 2023 Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha incontrato i leader dei gruppi politici al Senato a Washington. Ecco le immagini.Video su questo argomentoa Washingtonsenatori bipartisan al Congresso Usa 'Mai come oggi, per il contesto internazionale, la nostra relazione è essenziale. Mai come oggi dobbiamo ...

Meloni incontra Biden alla Casa Bianca, sul tavolo Nord Africa e Via della Seta Il Fatto Quotidiano

Per Meloni è la visita di Stato sinora più importante. Arrivata ieri sera a Washington alle venti, le due di notte in Italia, accolta dall'ambasciatrice italiana Zappìa, circa due ore fa la premier ha ...WASHINGTON (ITALPRESS) – “Le relazioni tra Italia e Usa sono più che mai essenziali, dobbiamo poter contare l’uno sull’altro”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’ ...