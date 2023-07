Meloni incontra Biden | il Presidente Usa | Siamo diventati amici

(Di giovedì 27 luglio 2023) (Agenzia Vista) Washington, 27 luglio 2023 "Diamo il benvenuto al Primo Ministro,. Ed è bello averti alla Casa Bianca. Grazie per essere venuta. Mi permetta di porgere le mie condoglianze in Italia e in tutto il Mediterraneo a coloro che soffrono per condizioni meteorologiche estreme", le parole delUsa aFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

: 'Chi crede nella pace deve supportare l'Ucraina' Parlando della guerra in Ucraina, il premier ha sottolineato che 'tutti insieme abbiamo deciso di difendere la legge internazionale e sono ...Giorgiaintanto è a Washington: quali i temi dell'incontro con Biden Sono con noi, in ... come ogni giovedì, Metropolis Extra - Qualcosa di personale: Giulia SanteriniSandro ...'In tempi difficili sappiamo chi sono i nostri amici. Chi crede nella pace deve supportare l'Ucraina', ha detto la presidente del Consiglio, che si trova negli Stati Uniti per una missione di due ...

Meloni incontra Biden nello Studio Ovale: «Relazioni Italia-Usa forti, oltre i colori dei governi» ilmessaggero.it

Lo stato dei rapporti tra Italia e Usa è “incredibile”, dice in mattinata la premier dopo aver incontrato a Capitol Hill rappresentanti del Senato e della Camera. Colloqui bipartisan, in cui Meloni ha ...I legami tra Italia e Stati Uniti sono «incredibilmente forti e sono diventati ancora più profondi in tempi recenti, dopo l'aggressione russa all'Ucraina. Mai come in questa ...