Meloni incassa il sostegno del Congresso Usa sul Global South

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’incontro alcon i senatori è stato il primo appuntamento di Giorgia, a Washington. La presidente del Consiglio è stata accolta dai leader del Senato degli Stati Uniti, il democratico Chuck Schumer e repubblicano Mitch McConnell. È durato circa 45 minuti e si è svolto in un clima molto positivo, spiegano fonti italiane. Dopo i saluti iniziali è intervenuta, che ha ringraziato per l’accoglienza calorosa e ha sottolineato l’importanza di stare al fianco dell’Ucraina per il mondo intero. Il senatore Bob Menendez, presidente della Commissione esteri, ha discusso condi, tema centrale della presidenza italiana del G7 nel 2024. La presidente del Consiglio ha illustrato il lavoro diplomatico per l’Africa, compreso il Piano Mattei che verrà ...