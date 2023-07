(Di giovedì 27 luglio 2023) (Agenzia Vista) Usa, 27 luglio 2023 Il Presidente del Consiglio, Giorgia, è appenata, per un colloquiocon il presidente degli Stati Uniti, Joe. In mattinata, la premier ha avuto una serie di appuntamenti al Congresso, dove ha incontrato la leadership bipartisan del Senato e il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Economia Sul Pnrril compromesso. Ma l'Europa non farà più sconti Vittorio Malagutti Il ... Italia L'eterna sfida trae Salvini. Una nel bunker, l'altro tra la gente Stefano Iannaccone Lo ...Per Tajani, "il Corridoio VIII, che parte dalla Puglia esulle sponde del Mar Nero passando ... "L'Adriatico " ha aggiunto Tajani " ritorna ad essere uno snodo strategico" per il governo, ......della Presidenteche, ieri, senza mai nominare la crisi climatica, ha parlato dell'urgenza per l'Italia di avere un piano contro il dissesto idrogeologico - conclude Bonelli - . Oggiil ...

Meloni arriva alla Casa Bianca per bilaterale con Biden QUOTIDIANO NAZIONALE

(Agenzia Vista) Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è appena arrivata alla Casa Bianca, per un colloquio bilaterale con il presidente ...I legami tra Italia e Stati Uniti sono «incredibilmente forti e sono diventati ancora più profondi in tempi recenti, dopo l'aggressione russa all'Ucraina. Mai come in questa ...