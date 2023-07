Meloni alla Casa Bianca da Biden | «Legami solidi tra Italia e Stati Uniti | in tempi difficili sappiamo chi sono gli amici»

(Di giovedì 27 luglio 2023) Dopo l’arrivo, la premier Giorgiae il presidente degliJoehanno rilasciato una breve dichiarazione ai cronisti nello Studio Ovale. «onorata di essere qui oggi per parlare della nostrazia che ci unisce, voglio ringraziare il presidenteper l’ospitalità e la vicinanza», ha detto la presidente del Consigliona, «l’è parte integrante della nazione americana e ha contribuito a costruire la sua identità culturale. Per questo itra noia prescindere dalle fazioni politiche: in...

''In questa congiuntura internazionale, le nostre relazioni sono essenziali; più che mai dobbiamo poter contare gli uni sugli altri'', ha detto il premier Giorgia Meloni.(Agenzia Vista) Usa, 27 luglio 2023 La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Ecco la stretta di mano tra i due. Fonte: Agenzia Vista / ...