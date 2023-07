Meloni a Washington | “Legami con Usa più stretti dopo guerra in Ucraina” VIDEO

(Di giovedì 27 luglio 2023) Giorgiaè atterrata questa notte intorno le 2:30 (orario italiano) a, per il suo primo incontro ufficiale alla Casa Bianca. La presidente del Consiglio in mattinata è stata al Congresso americano per incontrare i leader di diversi gruppi parlamentari Usa; successivamente (alle 21 ora italiana) sarà alla Casa Bianca per il bilaterale con L'articolo proviene da Il Difforme.

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, al termine dell'incontro con il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy a. "Sono onorata di essere qui, nel ...E non dubito che la presidenteassicurerà gli Stati Uniti edi tutto l'impegno per quanto riguarda produrre armi e munizioni. Purtroppo, siccome per noi le risorse non sono ...Sicuramente il tema della guerra sarà, ahimè, al centro di questo scambio, e non dubito che la presidentelo ha già dimostrato, assicurerà gli Stati Uniti edi tutto l'impegno per ...

Quando io ho valutato di sottoscrivere l’accordo con la Cina per favorire i nostri export io non consultati Washington, ma i nostri imprenditori ... dello scambio e non dubito che la Presidente Meloni ...Washington, 27 lug. (askanews) - "Sono molto contenta di essere qui nel cuore della democrazia americana. È un ulteriore segno dei legami incredibilmente ...