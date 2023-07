Meloni a Washington incontra senatori bipartisan del Congresso Usa

Leggi su iltempo

(Di giovedì 27 luglio 2023) (Agenzia Vista) Usa, 27 luglio 2023 Pranzo di lavoro al Senato per la presidente del Consiglio, Giorgia. Prendono la parola il senatore, Chuck Schumer, e il leader dei repubblicani al Senato, Mitch McConnell. Dopo i saluti iniziali è intervenuta la premier che ha ringraziato per l'accoglienza calorosa.ha sottolineato l'importanza di stare al fianco dell'Ucraina per il mondo intero. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev