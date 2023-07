Meloni a Washington | i temi sul tavolo della discussione di oggi

Leggi su ildifforme

(Di giovedì 27 luglio 2023) Giorgiaè atterrata questa notte intorno le 2:30 (orario italiano) a, per il suo primo incontro ufficiale alla Casa Bianca. La presidente del Consiglio in mattinata è stata al Congresso americano per incontrare i leader di diversi gruppi parlamentari Usa; successivamente (alle 21 ora italiana) sarà alla Casa Bianca per il bilaterale con L'articolo proviene da Il Difforme.