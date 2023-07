McLaren ha usato l' Intelligenza artificiale per disegnare l’auto che vedremo al Gp di Londra di Formula E

(Di giovedì 27 luglio 2023)si prepara all’ultimo appuntamento della stagione diE senza la possibilità di poter vincere il titolo. Eppure, a, tutti gli occhi saranno puntati sulle sue due vetture. In occasione dell’ePrix all’ombra del Big Ben, infatti, la casa automobilistica diretta dall’italiano Andrea Stella spiazza tutti mandando sul circuito due monoposto davvero futuristiche. La novità stavolta non riguarda i propulsori a batteria, ma la livrea. Per la prima volta nella storia delle auto da corsa, questa non è stata pensata e realizzata solamente dall’uomo, ma è il risultato finale di un superlavoro di un team composto da uomini e dall’. Ciò che ne è scaturito è un disegno multicolore bellissimo che non vediamo l’ora di vedere sulle monoposto in azione. Tech ChatGPT è di ...

...felice del poleman Lewis Hamilton e ad avere poi ragione in un duello ravvicinato con ladi ... Il giapponese dell'AlphaTauri hatutte e tre le mescole disponibili mentre Alexander Albon ...Dal canto suo lamostra una ottima aderenza del posteriore, grazie anche alle temperature ... Come si nota nessun pilota hala gomma dura per fare la simulazione per tenere entrambi i set ...Nel frattempo l'ex portacolori di Renault eha finalmente potuto prendere confidenza con la ... Poi abbiamoanche le soft, ma c'è ancora tutto da imparare e da mettere insieme. In generale,...L'artista tedesco Cevin Parker ha usato una McLaren Artura come tela per la sua ultima opera, che sarà esposta in tutto il mondo ...L'exploit di Silverstone, con la McLaren a podio grazie a Lando Norris, non aveva scalfito i dubbi del pilota britannico. A suo avviso la MCL60 era migliorata e non poco nelle curve a media e alta ...