Maxi sequestro di sigarette a Palermo | due arresti

(Di giovedì 27 luglio 2023) I finanzieri del comando provinciale dihanno sequestrato oltre 5 tonnellate didi contrabbando, trovate in un camion e in un furgone fermati ain via Santa Maria di Gesù. ...

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato oltre 5 tonnellate di sigarette di contrabbando, trovate in un camion e in un furgone fermati a Palermo in via Santa Maria di Gesù. ...In seguito ad altre operazioni antidroga contro la criminalità albanese, l'attività investigativa della Squadra Mobile di Bologna è arrivata ad un'altra svolta qualche giorno fa, quando in una zona ...Truffa ai danni dello Stato - L'importo complessivo confiscato alle imprese, l'una con sede a Trento, l'altra a Bernalda, in provincia di Matera, ammonta a circa 40 milioni di euro. Le Fiamme Gialle ...

Porto di Livorno, maxi sequestro di cocaina: 59 chili, dal valore sul mercato di 40 milioni IL TELEGRAFO Livorno

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato oltre 5 tonnellate di sigarette di contrabbando, trovate in un camion e in un furgone fermati a Palermo in via Santa Maria di Gesù. (A ...I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato oltre 5 tonnellate di sigarette di contrabbando, trovate in un camion e di un furgone fermati a Palermo in via Santa Maria di Gesù. So ...