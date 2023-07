Mattarella | sorprendenti certe discussioni sui rischi per il clima

(Di giovedì 27 luglio 2023) "In questo periodo l'Italia ha vissuto eventi terribili legati palesemente ai cambiamentitici" esulla fondatezza dei, sul livello dell'allarme, sul grado di ...

: 'Le immagini di migranti morti feriscono le coscienze'. Non confondere i ruoli delle istituzioni, la magistratura sia autonoma, spiega il capo dello Stato nel corso della cerimonia del ...sull'emergenza climatica: "Discussioni, siamo in ritardo" . Il passaggio sulla magistratura . Cos'è la cerimonia del Ventaglio .sui migranti: "Morti feriscono le ...... "tante discussioni sulla fondatezza del rischio e il livello di allarme appaiono". E ... Infine, Sergioha sottolineato come "il valore dell' informazione è strettamente legato a ...

Mattarella: 'Sul clima discussioni sorprendenti, siamo in ritardo' Agenzia ANSA

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, richiama il Governo e lo incalza sul cambiamento climatico e sul Pnrr: le sue parole ...(LaPresse) - L'evidenza dei cambiamenti climatici è tale che "tante discussioni" sulle cause degli episodi di maltempo che hanno colpito ...