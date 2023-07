Mattarella ricorda le stragi mafiose di Milano e Roma | “Sconfitto quel piano eversivo”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio, hato il 27 luglio il 30° anniversario delledi mafia del 1993. Ovvero, dopola di Via dei Georgofili a Firenze il 27 maggio,le di. Quegli attentati “in Via Palestro ae davanti alle Basilichene di San Giovanni in Laterano e di San Giorgio al Velabro” che fecero 5 morti e 34 feriti, ha sottolineato, furono “una sfida alla nostra convivenza civile.” Ma anche “un tentativo di minacciare e piegare lo Stato democratico, costringerlo ad allentare l’azione di contrasto al crimine e il rigore delle sanzioni penali“. Maè stato ...

Mattarella ricorda le stragi del '93: "Un piano eversivo che è stato sconfitto" LAPRESSE

AGI - "Ricorrono trent'anni da quella notte, tra il 27 e il 28 luglio del 1993, in cui la mafia effettuò gli attentati in via Palestro a Milano e davanti alle Basiliche romane di San Giovanni in ..."Alle vittime innocenti dello stragismo mafioso va il deferente pensiero della Repubblica". E sottolinea: "L'esperienza ha dimostrato che sconfiggere le mafie è possibile" ...