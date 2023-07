Mattarella “Non esiste contropotere giudiziario del Parlamento”

(Di giovedì 27 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Più volte è stato ricordato, da molte sedi, l'esigenza ineludibile che i vari organismi rispettino i confini delle proprie competenze e che, a livello istituzionale, ciascun potere dello Stato rispetti l'ambito di attribuzioni affidate agli altri poteri. Così quanto alla necessità che la magistratura sia consapevole di esser chiamata, in piena autonomia e indipendenza, a operare e a giudicare secondo le norme di legge, interpretandole, anche, correttamente secondo Costituzione, e tenendo conto che le leggi le elabora e le delibera il, perchè soltanto al, nella sua sovranità legislativa, è riservato questo compito dalla Costituzione”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, nel corso della cerimonia del Ventaglio. “Allo stesso modo, ovviamente, va garantito il rispetto del ruolo ...

Pnrr, Mattarella: «Invito tutti a mettersi alla stanga» Il Sole 24 ORE

«Ciascuno faccia il proprio mestiere e cerchi di farlo bene». Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della tradizionale cerimonia del Ventaglio al Quirinale, a ...Anche sulla giustizia bacchettata del Capo dello Stato, un monito alla politica e la difesa della magistratura: “Le Camere, il Parlamento, non sono un contropotere giudiziario. Ciascuno faccia il prop ...