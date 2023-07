Mattarella | “L’informazione libera e indipendente è antidoto alla disinformazione | va garantita No a organismi terzi che certificano giornalisti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) “Il bene delè strettamente legato a quello della libertà“. Così il presidente della Repubblica, Sergio, ha iniziato il suo discorsocerimonia del ventaglio, di fronte all’Associazione stampa parlamentare. Sottolineando che, oggi, nell’era di web e Social è necessaria una “alfabetizzazione” digitale insieme a una “crescita di una capacità di critica rispetto all’offerta”, così da non essere in uno “scenario che veda la propaganda sostituirsi ai fatti”, il capo dello Stato ha parlato deicome di “testimoni di verità” spesso anche “a prezzi molto alti”. “Penso ai numerosi inviati uccisi nella guerra condotta dFederazione Russa all’Ucraina – ha spiegato – Vite sacrificate per svolgere quel servizioconoscenza che crea consapevolezza ...