Mattarella | immagini di migranti morti feriscono coscienze

Di fronte alle drammatichedi quel che è accaduto, a Nord come al Centro come nel ... Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio, durante il suo discorso in occasione della ...13.06: sul clima siamo in ritardo Cerimonia del Ventaglio al Quirinale, per il saluto del Presidente alla stampa prima della pausa estiva. Ledi "migranti tragicamente morti nel deserto ...Sonoche feriscono le nostre coscienze. Non è pensabile che nell'animo umano ci sia un tale cinismo". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioalla cerimonia del ..."L'informazione ci ha consegnato di recente immagini di migranti tragicamente morti nel deserto o in mare. Sono immagini che feriscono le nostre coscienze. Non è pensabile che nell'animo umano ci sia ...Di fronte alle drammatiche immagini di quel che è accaduto ... Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante il suo discorso in occasione della Cerimonia di consegna del ...