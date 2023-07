Mattarella contro i “censori” dell' informazione e i “fact checker” | Fuorviante organi terzi certificatori di notizie | l’informazione libera e indipendente e il pluralismo delle opinioni vanno tutelati”

... che va costantemente mobilitatoil nemico russo/cinese: non è il tempo dei disertori, dei ...vicende di Enrico Mattei e Aldo Moro fino al più recente veto presidenziale di Sergiosu ......che Saviano non abbia rispettato il codice etico aziendale utilizzando parole inappropriate... nel 2015, scrisse: 'Cedo dueper mezzo Putin ". Ovviamente non finisce qui e, in un'...Dopo il giuramento davanti a Sergio, la squadra di ministri guidata da Giorgia Meloni ...riesce clamorosamente a spaccarsi sull'iniziativa della Cgil di scendere in piazzala ...

Il monito di Mattarella contro i negazionisti del clima: “Per superare la crisi agire rapidamente” la Repubblica

Allerta clima. Anche il Capo di Stato Sergio Mattarella ha voluto sottolineare il periodo di difficoltà che l'Italia e il resto del mondo sta vivendo a seguito dei cambiamenti ...L'intervento del presidente della Repubblica alla cerimonia di consegna del Ventaglio dell'Associazione stampa parlamentare ...