Maternità surrogata | via libera dalla Camera alla legge sul reato universale

... sono 69 secondo il dossier dell'associazione spagnola Stop vientres de alquiler (Stop all'utero in affitto, aderente alla Coalizione internazionale per l'abolizione dellaCiams), ...La Camera ha approvato la proposta di legge per far diventare laun reato universale , con 166 voti favorevoli, 109 contrari e 4 astenuti. Con dinamiche politiche quanto meno inaspettate, dunque, la proposta passa ora al Senato per l'eventuale ...Ha fatto la differenza, nei rapporti transatlantici, come il governo (sensibile su altri temi, come laappena definita "reato universale" , alle sbandate identitarie) abbia ...

Maternità surrogata reato universale: il sì della Camera alla proposta di legge Corriere della Sera