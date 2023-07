Maternità surrogata | sì dell’Aula al reato universale E in piazza attacco omofobo

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 27 luglio 2023) La Camera dice il sì allacomee insi registra l’ennesimo episodio di omofobia: niente acqua perché gay. Nella giornata di ieri, a Roma, si è tenuto un sit in promosso dall’associazione Famiglie Arcobaleno per dire no al disegno di legge promosso da Carolina Varchi (Fratelli d’Italia) che vorrebbe rendere la Gpa (gestazione per altri) un “”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Da’ Voce Al Rispetto (@davocealrispetto) Una manifestazione pacifica durante la quale “è andato in scena un episodio da apartheid figlio della retorica liberticida alla quale stiamo assistendo durante la discussione parlamentare in queste ore, da parte delle destre e di ...