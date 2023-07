Maternità surrogata | Roccella | ' nostra legge | non reato | apre dibattito internazionale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Mi dispiace che Carlo Calenda si ostini a voler equivocare qualsiasi cosa io dica ma, se non mi interessa alimentare inutili polemiche, prendo invece spunto da questo tweet per affrontare un tema che mi sta a cuore. Una(non 'un', dato che laè giàda quasi vent'anni) può aprire unnazionale e? Sì, e in realtà lo ha già fatto. Basta vedere l'ordine sparso con cui l'intera sinistra si è presentata alla Camera, la vistosa assenza di Elly Schlein, l'imbarazzo di chi faceva dentro e fuori dall'aula e cercava di salvarsi coi distinguo. E, dalla parte opposta, basta vedere il plauso e persino la gratitudine con cui il voto della Camera è stato accolto dalle tante sigle femministe di ...