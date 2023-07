Maternità surrogata | il sì della Camera al reato universale Cosa cambia

(Di giovedì 27 luglio 2023) su Tg. La7.it - Una norma all'avanguardia a livello internazionale, contro una pratica disumana, per la Ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella . Una discriminazione contro i ...

Cosa cambia con la nuova legge Lasarà reato universale , non potrà più essere praticata all'estero . C'è il primo sì della Camera, con 166 voti favorevoli, 109 contrari e 4 ...L'arrivo alla Camera della proposta di legge per introdurre il reato universale diè l'occasione per una riflessione più approfondita sull'argomento poiché le motivazioni per cui opporsi alla gpa sono tanto numerose quanto importanti. Lo sdoganamento di una ...A sinistra finisce in rissa la votazione alla Camera sulla. Le opposizioni (compreso il Terzo Polo) esplodono, con tutte le contraddizioni, nel passaggio parlamentare e la forzatura di Elly Schlein, che però non si presenta alla Camera, ...