Martina Nasoni | flirt con un ex compagno di GF Vip? Esplode il gossip

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ci sarebbe del tenero trae un altro ex gieffino: sta nascendo una nuova relazione? Spuntano le voci Dopo la fine del GFè tornata a riprendere in mano la propria vita. Archiviate ormai in maniera definitiva le speranza di arrivare a Daniele Dal Moro, suo vecchio pallino da anni, la modella secondo le ultime indiscrezioni si sarebbe tuffata tra le braccia di un altro ex gieffino. Parliamo di Andrea Maestrelli, nipote d’arte che abbiamo visto nella casa più spiata d’Italia nei mesi scorsi. Tra i due modelli è nata un’amicizia nel loft di Cinecittà, a molti apparsa fin da subito molto speciale. Nella Casa però i due non si sono mai sbilanciati, evitando ie tenendosi alla larga da possibili voci sul loro conto. Adesso però le cose sembrano essere ...