Dopo il briefing e il sorteggio dei, si è entrati nel vivo con le qualifiche di 8' per ... Quarta Sara La Fauci, quinto Valentino Fusco, poi Davide Romano, Fabrizio Anello, Lio Sturiale e...Obbligatoria, da regolamento, una sosta per cambio. La pit resterà aperta per 10', a partire ... Davide Romano (6102), Sara La Fauci (5814), Lorenzo Tappa (5790), Denis Raffaele (5327),...... Modern Warfare II (Activision Blizzard) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Star Wars Jedi: Survivor (EA) NBA 2K23 (2K Games) Resident Evil 4 (Capcom) God of War Ragnarok (Sony)8: Deluxe (...

Mario Kart 8 Deluxe: guida a piste e tracciati (parte 22, Trofeo Ciliegia) tuttoteK

Dalla California al West, dalle scogliere spinose al Canada: ecco la guida a piste e tracciati per il Trofeo Ciliegia di Mario Kart 8 Deluxe.Bamtang Games e il publisher GameMill Entertainment hanno annunciato DreamWorks All-Star Kart Racing, il nuovo gioco di corse con i personaggi Dreamworks.