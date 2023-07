Marini oro mondiale nel fioretto

Leggi su agi

L'azzurro Tommaso Marini ha vinto la medaglia d'oro nel fioretto individuale maschile ai mondiali di scherma in corso a Milano. Il 23enne schermidore anconetano ha battuto 15-13 l'americano Nick Itkin in finale. Sono bastate due partecipazioni ai Campionati mondiali e Marini è già campione iridato. Dopo l'argento dello scorso anno, oggi sulla pedana dell''Allianz MiCo' di Milano, il 23enne anconetano delle Fiamme Oro ha conquistato una straordinaria medaglia d'oro nel fioretto, l'arma che nella storia della scherma azzurra è la più titolata. Tommaso tra lo scorso anno e quest'anno ha conquistato anche l'argento continentale individuale e, a squadre, anche l'oro, europeo e quello ai Giochi Europei. Marini, battendo in finale l'americano Nick Itkin per 15 a 13, ha