Maria De Filippi | tradimento pazzesco | chi ha firmato con la Rai

(Di giovedì 27 luglio 2023) Arisa orami è fuori da Amici. La cantante da tempo aveva annunciato un possibile addio dal talent diDee la conferma è arrivata proprio in questi istanti. Infatti, per lei tanti altri progetti tra cui il grande desiderio di tornare a Sanremo con un brano. Ma oltre la partecipazione al Karmesse, l’artista L'articolo proviene da KontroKultura.

... Lalla Francia ha collaborato con artisti nazionali e internazionali di particolare rilievo e ha dato il suo prezioso contributo come vocal coach ad Amici diDe, uno dei programmi ...... si tratta di un personaggio molto amato dal pubblico di Amici, stiamo parlando di Giulia Molino , finalista della diciannovesima edizione del talent diDe. La notizia è stata ...Pare, infatti, che Giulia Stabile , più volte chiamata daDe, si sia rifiutata di danzare sul palco assieme ad un gruppo di ballerini professionisti, per poi cedere e scendere in pista.

Maria De Filippi e il figlio Gabriele insieme in Sardegna, la prima estate senza Maurizio Costanzo Fanpage.it

Maria De Filippi, prima estate senza Maurizio Costanzo: ecco con chi la trascorre e quali sono i prossimi impegni prima del ritorno in tv.