Maria De Filippi | prima estate senza Maurizio Costanzo | ecco con chi la trascorre

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 27 luglio 2023) PerDeè tempo di vacanze e di ricaricare le pile in vista della prossima stagione televisiva che l’attende. Come sempre sarà un’annata che la terrà fortemente impegnata, alla luce dei tanti programmi di successo che la vedranno protagonista. Ma come stando la suaDe,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.