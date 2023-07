Margot Robbie | spopola il video di Barbie in lingua dei segni

(Di giovedì 27 luglio 2023)indeisui social con undel 2022.è indubbiamente l’attrice del momento grazie al film da record “” firmato da Greta Gerwig. Se nella pellicola dedicata all’iconica bambola della Mattel interpretastereotipo (quella “che ti viene in mente non appena pensi a”), nella vita reale l’australiana dimostra che lesono in grado di fare tutto. Sui social è rispuntato un vecchioche vede l’attrice protagonista sul red carpet, mentre incontra e saluta un fan sordoIn questo caso, la bionda 33enne abbatte le barriere per salutare un fan sordo comunicando con lui nelladei ...

